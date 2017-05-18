Исламиада: Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" дан старт финальным поединкам по боксу.

Как сообщает Report, сначала на ринг вышел Джавид Челебиев, выступающий в весовой категории 60 кг.

Он сразился в поединке с Аммаром Кербелаи из Ирака. В конце поединка, который длился 3 раунда, судьи единогласно объявили Челебиева победителем.

Сегодня еще 5 азербайджанских боксеров выступят в финальных встречах.

Отметим, что первую медаль в соревнованиях по боксу завоевал Тайфур Алиев, выступивший в весовой категории 56 кг. Он довольствовался бронзовой медалью. Джавид Челебиев оформил 101-ую медаль Исламиады, в том числе 51-ое золото.

Бокс

Финал

60 кг. Джавид Челебиев - Аммар Кербелаи (Ирак)

69 кг. Тамерлан Абдуллаев - Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан)

75 кг. Кямран Шахсуварлы - Турсынбай Кулахмет (Казахстан)

81 кг. Рауф Рагимов - Арсланбек Ачилов (Туркменистан)

91 кг. Теймур Мамедов - Бурак Акшин (Турция)

+91 кг. Магомедрасул Меджидов - Манаф Асад (Сирия)

Бакинский кристальный зал-2.