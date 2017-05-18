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    Исламиада: Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль

    Джавид Челебиев в финале победил соперника из Ирака

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" дан старт финальным поединкам по боксу.

    Как сообщает Report, сначала на ринг вышел Джавид Челебиев, выступающий в весовой категории 60 кг.

    Он сразился в поединке с Аммаром Кербелаи из Ирака. В конце поединка, который длился 3 раунда, судьи единогласно объявили Челебиева победителем.

    Сегодня еще 5 азербайджанских боксеров выступят в финальных встречах.

    Отметим, что первую медаль в соревнованиях по боксу завоевал Тайфур Алиев, выступивший в весовой категории 56 кг. Он довольствовался бронзовой медалью. Джавид Челебиев оформил 101-ую медаль Исламиады, в том числе 51-ое золото.

    Бокс

    Финал

    60 кг. Джавид Челебиев - Аммар Кербелаи (Ирак)

    69 кг. Тамерлан Абдуллаев - Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан)

    75 кг. Кямран Шахсуварлы - Турсынбай Кулахмет (Казахстан)

    81 кг. Рауф Рагимов - Арсланбек Ачилов (Туркменистан)

    91 кг. Теймур Мамедов - Бурак Акшин (Турция)

    +91 кг. Магомедрасул Меджидов - Манаф Асад (Сирия)

    Бакинский кристальный зал-2.

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