Исламиада: Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" дан старт финальным поединкам по боксу.
Как сообщает Report, сначала на ринг вышел Джавид Челебиев, выступающий в весовой категории 60 кг.
Он сразился в поединке с Аммаром Кербелаи из Ирака. В конце поединка, который длился 3 раунда, судьи единогласно объявили Челебиева победителем.
Сегодня еще 5 азербайджанских боксеров выступят в финальных встречах.
Отметим, что первую медаль в соревнованиях по боксу завоевал Тайфур Алиев, выступивший в весовой категории 56 кг. Он довольствовался бронзовой медалью. Джавид Челебиев оформил 101-ую медаль Исламиады, в том числе 51-ое золото.
Бокс
Финал
60 кг. Джавид Челебиев - Аммар Кербелаи (Ирак)
69 кг. Тамерлан Абдуллаев - Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан)
75 кг. Кямран Шахсуварлы - Турсынбай Кулахмет (Казахстан)
81 кг. Рауф Рагимов - Арсланбек Ачилов (Туркменистан)
91 кг. Теймур Мамедов - Бурак Акшин (Турция)
+91 кг. Магомедрасул Меджидов - Манаф Асад (Сирия)
Бакинский кристальный зал-2.
Sport DepartmentАвтор новости
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