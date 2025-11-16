Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в двух видах спорта

    16 ноября, 2025
    Азербайджанские спортсмены на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сегодня будут соревноваться в двух видах спорта.

    Как сообщает Report, Эльчин Эминов (60 кг) выйдет на полуфинальный бой по ушу-саньда.

    Гашим Магомедов (60 кг), Талех Сулейманов (82 кг) и Самаррух Османова (51 кг) будут бороться за медали в тхэквондо.

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября. Азербайджан завоевал 40 медалей (5 золотых, 14 серебряных, 21 бронзовая) и занимает 8-е место в медальном зачете.

