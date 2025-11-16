İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İslamiada: Azərbaycan idmançıları bu gün iki növdə mübarizə apacaqlar

    Fərdi
    • 16 noyabr, 2025
    • 09:23
    İslamiada: Azərbaycan idmançıları bu gün iki növdə mübarizə apacaqlar

    Azərbaycan idmançıları Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün iki növdə mübarizə aparacaqlar.

    "Report"un məlumatına görə, uşu-sandada Elçin Eminov (60 kq) yarımfinal döyüşünə çıxacaq.

    Taekvondoçulardan isə Qaşım Maqomedov (60 kq), Taleh Süleymanov (82 kq), Səmərrux Osmanova (51 kq) medal qazanmağa çalışacaqlar.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 40 mükafatla (5 qızıl, 14 gümüş, 21 bürünc) medal sıralamasında 8-ci yerdədir.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları İslamiada uşu-sanda taekvondo
    Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в двух видах спорта

    Son xəbərlər

    10:30

    Nazir müavini: "Azərbaycan əsrlərdir körpülər ölkəsidir, indi isə rəqəmsal körpü yaradırıq"

    İKT
    10:30

    Tokayev: Azərbaycan regionalarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır

    Xarici siyasət
    10:26

    Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    10:20

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçiriləcək

    Komanda
    10:19

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tamhüquqlu iştirakçı kimi qoşulub

    Xarici siyasət
    10:09
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Daşkənddəki Konqres Mərkəzinə gəlib

    Xarici siyasət
    10:02

    Bir sıra ərazilərə yağış, Murovdağ yüksəkliyinə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:53

    DÇ-2026: Avropa zonası üçün seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutacaq

    Futbol
    09:43

    ABŞ-də atışma olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti