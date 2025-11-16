İslamiada: Azərbaycan idmançıları bu gün iki növdə mübarizə apacaqlar
Fərdi
- 16 noyabr, 2025
- 09:23
Azərbaycan idmançıları Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün iki növdə mübarizə aparacaqlar.
"Report"un məlumatına görə, uşu-sandada Elçin Eminov (60 kq) yarımfinal döyüşünə çıxacaq.
Taekvondoçulardan isə Qaşım Maqomedov (60 kq), Taleh Süleymanov (82 kq), Səmərrux Osmanova (51 kq) medal qazanmağa çalışacaqlar.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 40 mükafatla (5 qızıl, 14 gümüş, 21 bürünc) medal sıralamasında 8-ci yerdədir.
