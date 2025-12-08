İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qəbələdə rayon ərazisindən axan çaylarda mühafizə tədbirləri görülür

    Ekologiya
    • 08 dekabr, 2025
    • 21:20
    Qəbələdə rayon ərazisindən axan çaylarda mühafizə tədbirləri görülür

    Qəbələdən axan çaylarda sel və daşqınlara qarşı mühafizə tədbirləri aparılır.

    Bu barədə "Report"un Şimal-qərb bürosuna Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Qəbələ Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, idarənin iki əsas fəaliyyət istiqamətindən biri rayonun inzibati yaşayış yerlərini və kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrini sel sularından mühafizə etməkdən ibarətdir. Bunun üçün yarana biləcək sel təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq çay məcraları təmizlənir, mövcud daş-beton bəndlər təmir olunur, yeniləri inşa edilir.

    İl ərzində Dəmiraparan çayının sol sahilində investisiya hesabına 1400 paqon metr, Bum çayının sağ sahilində Uludaş kəndinin üzərində 130 paqon metr, Həmzəli çayının sağ sahilində 100 paqon metr əsaslı daş-beton bəndlərinin vurulması nəzərdə tutulub və artıq Həmzəlli çayında bəndin vurulmasına başlanılıb.

    Qeyd olunub ki, hazırda idarənin ağır texnikaları müxtəlif çay məcralarında tənzimləmə işlərini həyata keçirir.

    Qəbələ daşqın sel suları

    Son xəbərlər

    21:38
    Foto

    Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri Bratislavada "Azadlıq Qapısı" abidəsini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    21:35

    Zelenski və Avropa liderləri Londonda Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    21:30

    Luis Suares "İnter Mayami" ilə müqaviləsinin müddətini yeniləməyi düşünmür

    Futbol
    21:27
    Foto

    Heydər Əliyev Fondu ilə Həmdan Bin Rəşid Əl Maktum Fondu arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    21:20
    Foto

    Qəbələdə rayon ərazisindən axan çaylarda mühafizə tədbirləri görülür

    Ekologiya
    21:00

    Zədələnmiş "Kairos" tankerinin heyətinin Bolqarıstanda təxliyəsi başa çatıb

    Digər ölkələr
    20:56
    Foto

    Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında saziş imzalanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    20:44

    "X"in cərimələnməsi Aİ ilə ABŞ arasında gərginliyi artırıb

    Digər ölkələr
    20:28

    Papoyan: İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşması bütün region üçün yeni imkanlar yaradır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti