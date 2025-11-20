Исламиада: Азербайджанские фехтовальщики завоевали бронзу
Индивидуальные
- 20 ноября, 2025
- 19:50
Азербайджанские фехтовальщики завоевали бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, женская сборная в полуфинале командных соревнований по фехтованию на шпагах уступила Узбекистану.
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.
