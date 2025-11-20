Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Исламиада: Азербайджанские фехтовальщики завоевали бронзу

    Индивидуальные
    • 20 ноября, 2025
    • 19:50
    Азербайджанские фехтовальщики завоевали бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, женская сборная в полуфинале командных соревнований по фехтованию на шпагах уступила Узбекистану.

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.

    Лента новостей