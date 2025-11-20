İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İslamiada: Azərbaycan qılıncoynadanları bürünc mükafat əldə ediblər

    Fərdi
    • 20 noyabr, 2025
    • 19:32
    İslamiada: Azərbaycan qılıncoynadanları bürünc mükafat əldə ediblər

    Azərbaycan qılıncoynadanları Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıblar.

    "Report" xəbər verir ki, şpaqa növü üzrə qadınlardan ibarət millimiz komanda yarışının yarımfinalında Özbəkistana 38:39 hesabı ilə uduzaraq bürünc mükafatla kifayətlənib.

    Qeyd edək ki, İslamiada sabah başa çatacaq.

    qılıncoynatma Şpaqa VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Исламиада: Азербайджанские фехтовальщики завоевали бронзу

    Son xəbərlər

    20:11

    Nazir: Bakı və Riqa əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair altı sənəd imzalamağı planlaşdırır

    Xarici siyasət
    20:05

    Sabunçuda şəhid məzarlarından oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    20:03

    Sabah Sumqayıt şəhərində 600 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    19:49
    Foto

    Azərbaycan İsraillə biznes tərəfdaşlığını möhkəmləndirilməsinə dair ortaq hədəfləri açıqlayıb

    Biznes
    19:49

    ATƏT PA sədri: Azərbaycan və Ermənistan parlamentarilərinin görüşü sülh prosesinə dəstəyin göstəricisidir

    Xarici siyasət
    19:44
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadada günü 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:44

    Səfir: Latviya Bakı-İrəvan sülh prosesinin irəlilədilməsinə hər cür dəstək göstərməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    19:34

    ABŞ-nin planı Ukrayna ilə müharibədən sonra Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvini nəzərdə tutur

    Digər ölkələr
    19:32

    İslamiada: Azərbaycan qılıncoynadanları bürünc mükafat əldə ediblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti