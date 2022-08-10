Исламиада: Азербайджанская тхэквондистка вышла в финал

Азербайджанская тхэквондистка Фарида Азизова вышла в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.

Азербайджанская тхэквондистка Фарида Азизова вышла в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, спортсменка в весовой категории до 67 кг победила Сафи Салих из Марокко в полуфинале.

Таким образом Азизова обеспечила себе как минимум серебряную медаль.

18:46

Азербайджан завоевал пятую медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории до 49 кг тхэквондистка Патимат Абакарова несмотря на поражение в полуфинале, завоевала бронзовую медаль.

Сегодня за путевку в финал будут бороться Фарида Азизова (67 кг) и Джавад Агаев (68 кг).

Ранее Анна Скидан завоевала золотую медаль в метании молота, Алексис Копелло - серебро в тройном прыжке, Алена Колесник (59 кг) в соревнованиях по женской борьбе завоевала серебряную медаль, тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) - бронзовую медаль.