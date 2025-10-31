Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ислам Рагимов стал победителем чемпионата Европы U-23 по дзюдо

    Индивидуальные
    • 31 октября, 2025
    • 20:05
    Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов (66 кг) стал победителем чемпионата Европы U-23 в Кишиневе.

    Как сообщает Report, в финале Рагимов одержал победу над представителем Нидерландов Йохемом ван Хартеном.

    Отметим, что другие азербайджанские спортсмены - Мурад Мурадлы и Гусейн Аллахъяров (до 60 кг) - остались без медалей.

    Лента новостей