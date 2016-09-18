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    Иранский велосипедист скончался после падения в гонке на Паралимпиаде в Рио

    Голбарнежад во время гонки упал и ударился головой

    Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Иранский велогонщик Бахман Голбарнежад, попавший в аварию во время шоссейной гонки на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, скончался по дороге в больницу.

    Как передает Report, об этом информирует телеканал Globo.

    Напомним, Голбарнежад во время гонки упал и ударился головой, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. По дороге в госпиталь у иранца остановилось сердце, и врачам не удалось спасти его жизнь. Паралимпийский комитет Ирана уже подтвердил гибель велогонщика.

    Отметим, что во время гонки также пострадали австралиец Алистайр Донохоэ и украинец Егор Дементьев.

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