Иранский велосипедист скончался после падения в гонке на Паралимпиаде в Рио

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Иранский велогонщик Бахман Голбарнежад, попавший в аварию во время шоссейной гонки на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, скончался по дороге в больницу.

Как передает Report, об этом информирует телеканал Globo.

Напомним, Голбарнежад во время гонки упал и ударился головой, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. По дороге в госпиталь у иранца остановилось сердце, и врачам не удалось спасти его жизнь. Паралимпийский комитет Ирана уже подтвердил гибель велогонщика.

Отметим, что во время гонки также пострадали австралиец Алистайр Донохоэ и украинец Егор Дементьев.