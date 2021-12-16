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Ильхам Алиев переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета

Ильхам Алиев переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета 12:35 Состоялась VIII отчетно-выборная Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) в онлайн-формате.
Индивидуальные
16 декабря 2021 г. 12:52
Ильхам Алиев переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета
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Состоялась VIII отчетно-выборная Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) в онлайн-формате.

Как сообщили Report в пресс-службе НОК, на ассамблее президент Азербайджана Ильхам Алиев был переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Затем членами Исполнительного комитета НОК были избраны Чингиз Гусейнзаде, Фарид Гаибов, Азер Алиев, Земфира Мефтахетдинова, Назим Гусейнов, Намиг Абдуллаев, Фарид Мансуров, Фаиг Гараев, Кёнуль Нуруллаева, Мариана Василева и Рамиль Гаджи.

На заседании также членами ревизионной комиссии были избраны Людмила Шубина, Хиджран Шарифов, Балакиши Гасымов, Ниямеддин Пашаев и Яшар Баширов.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev re-elected President of Azerbaijan's National Olympic Committee
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev yenidən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilib

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