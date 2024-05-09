В Гедабее прошел "Зеленый марафон"

В Гедабейском районе прошел "Зеленый марафон", посвященный 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Дню детской легкой атлетики.

В Гедабейском районе прошел "Зеленый марафон", посвященный 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Дню детской легкой атлетики.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, на турнире, организованном в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира", дети 2010-2011 годов рождения преодолели дистанцию ​​в 1 609 км.

Среди девочек первой стала Фидан Мустафазаде (5,28). Айнур Аскерова (5,52) и Хабиба Аскерова (6,16) заняли соответственно второе и третье места.

Среди мальчиков в тройке лидеров Рихад Мустафаев (3,50), Самид Алиев (4,25) и Джахид Ибрагимов (4,26).

Перед соревнованиями была организована акция чистоты. Основной целью мероприятия являлась защита окружающей среды и привлечение населения к здоровому образу жизни.