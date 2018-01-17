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    Ильхам Закиев получил новую должность

    При структуре созданы Совет тренеров и Дисциплинарная комиссия

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ При Национальном паралимпийском комитете (НПК) созданы Совет тренеров и Дисциплинарная комиссия.

    Как сообщили Report в структуре, решение было принято на общем заседании НПК.

    Согласно решению, председателем Совета тренеров назначен временно и.о. генсека НПК Кямал Мамедов.

    В составе Совета тренеров будут представлены Рауф Мурсалов, Ибрагим Ибрагимов, Алаверди Джулфаев, Олег Панютин, Ильгар Ибишов и Тарлан Гаджизаде.

    Должность председателя Дисциплинарной комиссии поручена двукратному паралимпийскому чемпиону, двухкратному чемпиону мира, семикратному чемпиону Европы, победителю Европейских игр "Ваку - 2015", вице-президенту НПК Ильхаму Закиеву.

    Члены комиссии - Мехман Керимов, Салхат Аббасова, Яшар Гаджиев и Эльхан Рагимов. 

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