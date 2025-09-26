III Игры СНГ: Женская сборная Азербайджана по настольному теннису вышла в финал
В Габалинском олимпийском спортивном комплексе стартовали соревнования по настольному теннису в рамках III Игр СНГ.
Как сообщает Report, в первый день женская сборная Азербайджана в полуфинале обыграла команду Узбекистана со счетом 2:1 и вышла в финал, где встретится со сборной России.
Мужская команда Азербайджана сегодня сыграет в 1/4 финала с Узбекистаном. Победитель этой пары встретится в полуфинале с Казахстаном. Финалисты будут определены завтра, проигравшие команды разыграют бронзовые медали.
