    Индивидуальные
    • 26 сентября, 2025
    • 14:02
    III Игры СНГ: Женская сборная Азербайджана по настольному теннису вышла в финал

    В Габалинском олимпийском спортивном комплексе стартовали соревнования по настольному теннису в рамках III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, в первый день женская сборная Азербайджана в полуфинале обыграла команду Узбекистана со счетом 2:1 и вышла в финал, где встретится со сборной России.

    Мужская команда Азербайджана сегодня сыграет в 1/4 финала с Узбекистаном. Победитель этой пары встретится в полуфинале с Казахстаном. Финалисты будут определены завтра, проигравшие команды разыграют бронзовые медали.

    lll MDB Oyunları: Azərbaycanın qadınlardan ibarət stolüstü tennis komandası finala çıxıb

