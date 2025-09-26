lll MDB Oyunları: Azərbaycanın qadınlardan ibarət stolüstü tennis komandası finala çıxıb
Fərdi
- 26 sentyabr, 2025
- 13:41
Bu gün Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində III MDB Oyunları çərçivəsində stolüstü tennis yarışına start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk gündə Azərbaycanın qadınlardan ibarət komandası yarımfinalda Özbəkistanı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
Komanda finalda Rusiya millisi ilə üz-üzə gələcək.
Azərbaycanın kişilərdən ibarət millisi isə bu gün 1/4 finalda Özbəkistanla görüşəcək.
Bu cütün qalibi yarımfinalda Qazaxıstanla qarşılaşacaq.
Yarımfinalın qalibləri ertəsi gün finalda üz-üzə gələcəklər. Məğlub olanlar isə III MDB Oyunlarının bürünc medalçıları olacaq.
