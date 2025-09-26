lll MDB Oyunları: Azərbaycanın qadınlardan ibarət stolüstü tennis komandası finala çıxıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    26 sentyabr, 2025
    • 13:41
    Bu gün Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində III MDB Oyunları çərçivəsində stolüstü tennis yarışına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk gündə Azərbaycanın qadınlardan ibarət komandası yarımfinalda Özbəkistanı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Komanda finalda Rusiya millisi ilə üz-üzə gələcək.

    Azərbaycanın kişilərdən ibarət millisi isə bu gün 1/4 finalda Özbəkistanla görüşəcək.

    Bu cütün qalibi yarımfinalda Qazaxıstanla qarşılaşacaq.

    Yarımfinalın qalibləri ertəsi gün finalda üz-üzə gələcəklər. Məğlub olanlar isə III MDB Oyunlarının bürünc medalçıları olacaq.

    III MDB Oyunları stolüstü tennis Azərbaycan yığması final
    III Игры СНГ: Женская сборная Азербайджана по настольному теннису вышла в финал

