III Игры СНГ: Сегодня пройдут соревнования по восьми видам спорта
Индивидуальные
- 06 октября, 2025
- 07:45
В рамках III Игр СНГ сегодня будут проведены соревнования по восьми видам спорта.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, где проходят встречи по човгану, в матче за бронзовую медаль встретятся сборные Казахстана и Кыргызстана.
В Шеки также стартуют соревнования по художественной гимнастике.
В Гянджинском Дворце спорта в последний день волейбольного турнира определятся призеры. Здесь также продолжатся соревнования по фехтованию, и будут подведены итоги состязания по пулевой стрельбе.
Кроме того, в Гяндже определятся призеры соревнований по баскетболу 3x3.
В Мингячевире пройдут финальные соревнования по гребле на байдарках и каноэ.
