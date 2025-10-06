III Игры СНГ: Сегодня пройдут соревнования по восьми видам спорта

В рамках III Игр СНГ сегодня будут проведены соревнования по восьми видам спорта.

Как сообщает корреспондент Report из Шеки, где проходят встречи по човгану, в матче за бронзовую медаль встретятся сборные Казахстана и Кыргызстана.

В Шеки также стартуют соревнования по художественной гимнастике.

В Гянджинском Дворце спорта в последний день волейбольного турнира определятся призеры. Здесь также продолжатся соревнования по фехтованию, и будут подведены итоги состязания по пулевой стрельбе.

Кроме того, в Гяндже определятся призеры соревнований по баскетболу 3x3.

В Мингячевире пройдут финальные соревнования по гребле на байдарках и каноэ.