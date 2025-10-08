III Игры СНГ: Сегодня определятся последние призеры, в Гяндже пройдет церемония закрытия

В рамках проходящих в Азербайджане III Игр СНГ сегодня определятся последние призеры.

Как сообщает Report, в Шеки будут организованы соревнования по художественной гимнастке.

Затем на Гянджинском городском стадионе состоится церемония закрытия турнира, старт запланирован на 19:00.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 1 624 спортсмена и 2 337 представителей из 13 стран.

На турнире Азербайджан представляют 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кубу - 11, Кувейт - 6, а Оман - 4 спортсмена.