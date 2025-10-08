Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Индивидуальные
    • 08 октября, 2025
    • 08:00
    III Игры СНГ: Сегодня определятся последние призеры, в Гяндже пройдет церемония закрытия

    В рамках проходящих в Азербайджане III Игр СНГ сегодня определятся последние призеры.

    Как сообщает Report, в Шеки будут организованы соревнования по художественной гимнастке.

    Затем на Гянджинском городском стадионе состоится церемония закрытия турнира, старт запланирован на 19:00.

    Отметим, что в соревнованиях принимают участие 1 624 спортсмена и 2 337 представителей из 13 стран.

    На турнире Азербайджан представляют 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кубу - 11, Кувейт - 6, а Оман - 4 спортсмена.

    III MDB Oyunları: Bu gün son mükafatçılar bəlli olacaq, Gəncədə bağlanış mərasimi keçiriləcək

