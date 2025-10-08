İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    III MDB Oyunları: Bu gün son mükafatçılar bəlli olacaq, Gəncədə bağlanış mərasimi keçiriləcək

    Fərdi
    • 08 oktyabr, 2025
    • 08:00
    III MDB Oyunları: Bu gün son mükafatçılar bəlli olacaq, Gəncədə bağlanış mərasimi keçiriləcək

    Azərbaycanda təşkil olunan III MDB Oyunlarına bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, yarışda sonuncu medalçılar müəyyənləşəcək.

    Şəkidə bədii gimnastlar mübarizə aparacaq.

    Saat 19:00-da isə Gəncə stadionunda turnirin bağlanış mərasimi baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, yarışa 13 ölkədən 1 624 idmançı və 2 337 nümayəndə qatılıb.

    Turnirdə Azərbaycanı 340, Pakistanı 4, Rusiyanı 262, Özbəkistanı 254, Belarusu 240, Qazaxıstanı 147, Tacikistanı 144, Qırğızıstanı 126, Türkmənistanı 48, Türkiyəni 38, Kubanı 11, Küveyti 6, Omanı isə 4 idmançı təmsil edir.

    III MDB Oyunları bağlanış mərasimi Bədii gimnastika Gəncə Stadionu
    III Игры СНГ: Сегодня определятся последние призеры, в Гяндже пройдет церемония закрытия

    Son xəbərlər

    08:00

    III MDB Oyunları: Bu gün son mükafatçılar bəlli olacaq, Gəncədə bağlanış mərasimi keçiriləcək

    Fərdi
    07:43

    KİV: Tayvan ABŞ-dən MH-60R helikopterinin alınması ilə bağlı danışıqları davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    07:27

    İspaniyada binanın çökməsi nəticəsində itkin düşənlərin hamısı ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    06:50

    ABŞ-də şatdaun səbəbindən məzuniyyətə çıxanların maaşı kəsilə bilər

    Digər ölkələr
    06:13

    Vanuatu sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:46

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    05:06

    İtaliyanın Baş naziri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə verilib

    Digər ölkələr
    04:37

    ABŞ-nin hüquq və texnologiya firmalarına haker hücumu olub

    Digər ölkələr
    04:15

    "Bavariya" Keynlə müqaviləni uzatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti