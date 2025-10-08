III MDB Oyunları: Bu gün son mükafatçılar bəlli olacaq, Gəncədə bağlanış mərasimi keçiriləcək
Azərbaycanda təşkil olunan III MDB Oyunlarına bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, yarışda sonuncu medalçılar müəyyənləşəcək.
Şəkidə bədii gimnastlar mübarizə aparacaq.
Saat 19:00-da isə Gəncə stadionunda turnirin bağlanış mərasimi baş tutacaq.
Qeyd edək ki, yarışa 13 ölkədən 1 624 idmançı və 2 337 nümayəndə qatılıb.
Turnirdə Azərbaycanı 340, Pakistanı 4, Rusiyanı 262, Özbəkistanı 254, Belarusu 240, Qazaxıstanı 147, Tacikistanı 144, Qırğızıstanı 126, Türkmənistanı 48, Türkiyəni 38, Kubanı 11, Küveyti 6, Omanı isə 4 idmançı təmsil edir.
