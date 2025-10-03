III Игры СНГ: Определился победитель второго дня соревнований по фехтованию
Индивидуальные
- 03 октября, 2025
- 16:32
Россия завоевала еще одну золотую медаль на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, Таисия Ларкина заняла первое место в соревнованиях по фехтованию на шпагах среди женщин.
Она победила свою соотечественницу Анастасию Забелину в финале.
Решающая встреча завершилась победой Ларкиной со счетом 15:13.
