III Игры СНГ: Определился победитель второго дня соревнований по фехтованию

Россия завоевала еще одну золотую медаль на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, Таисия Ларкина заняла первое место в соревнованиях по фехтованию на шпагах среди женщин.

Она победила свою соотечественницу Анастасию Забелину в финале.

Решающая встреча завершилась победой Ларкиной со счетом 15:13.