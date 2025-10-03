Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    III Игры СНГ: Определился победитель второго дня соревнований по фехтованию

    • 03 октября, 2025
    • 16:32
    Россия завоевала еще одну золотую медаль на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, Таисия Ларкина заняла первое место в соревнованиях по фехтованию на шпагах среди женщин.

    Она победила свою соотечественницу Анастасию Забелину в финале.

    Решающая встреча завершилась победой Ларкиной со счетом 15:13.

