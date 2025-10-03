III MDB Oyunları: Qılıncoynatma yarışında ikinci günün qalibi müəyyənləşib
Fərdi
- 03 oktyabr, 2025
- 16:05
Rusiya Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, qadınlar arasında Taisia Larkina qılıncoynatmanın şpaqa növündə birinci olub.
O, finalda həmyerlisi Anastasiia Zabelina qalib gəlib.
Həlledici görüş Larkinanın 15:13 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
