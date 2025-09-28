III Игры СНГ: Белорусская спортсменка завоевала золотую медаль
28 сентября, 2025
11:24
Белорусская пловчиха Усевалад Саракавик завоевала золотую медаль на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.
Как сообщает Report, спортсменка опередила всех соперников в плавании брассом на дистанции 100 метров.
Россиянин Илья Ламшанов занял второе место, а его соотечественник Кирилл Веренчук - третье.
Из представителей Азербайджана Егор Майницкий оказался на седьмой позиции, а Амирхусейн Гянджех - на восьмой.
