III Игры СНГ: Белорусская спортсменка завоевала золотую медаль

Белорусская пловчиха Усевалад Саракавик завоевала золотую медаль на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.

Как сообщает Report, спортсменка опередила всех соперников в плавании брассом на дистанции 100 метров.

Россиянин Илья Ламшанов занял второе место, а его соотечественник Кирилл Веренчук - третье.

Из представителей Азербайджана Егор Майницкий оказался на седьмой позиции, а Амирхусейн Гянджех - на восьмой.