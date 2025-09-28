Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    28 сентября, 2025
    • 11:24
    III Игры СНГ: Белорусская спортсменка завоевала золотую медаль

    Белорусская пловчиха Усевалад Саракавик завоевала золотую медаль на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане.

    Как сообщает Report, спортсменка опередила всех соперников в плавании брассом на дистанции 100 метров.

    Россиянин Илья Ламшанов занял второе место, а его соотечественник Кирилл Веренчук - третье.

    Из представителей Азербайджана Егор Майницкий оказался на седьмой позиции, а Амирхусейн Гянджех - на восьмой.

    III MDB Oyunları: Belarus idmançısı qızıl medal qazanıb
    Belarus swimmer wins gold at 3rd CIS Games in Azerbaijan

