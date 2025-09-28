III MDB Oyunları: Belarus idmançısı qızıl medal qazanıb
Fərdi
- 28 sentyabr, 2025
- 11:07
Belarus üzgüçüsü Usevalad Sarakavik Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında qzıl medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, idmançı 100 metr məsafəyə bras üslubu ilə üzmədə bütün rəqiblərini qabaqlayıb.
Rusiyalı İlia Lamşanov ikinci, onun həmyerlisi Kiril Verençuk üçüncü yeri tutub.
Azərbaycan təmsilçilərindən Yeqor Maynitskiy yeddinci, Əmirhüseyn Gənceh isə səkkizinci nəticə göstəriblər.
