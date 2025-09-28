İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    III MDB Oyunları: Belarus idmançısı qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 28 sentyabr, 2025
    • 11:07
    III MDB Oyunları: Belarus idmançısı qızıl medal qazanıb

    Belarus üzgüçüsü Usevalad Sarakavik Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında qzıl medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, idmançı 100 metr məsafəyə bras üslubu ilə üzmədə bütün rəqiblərini qabaqlayıb.

    Rusiyalı İlia Lamşanov ikinci, onun həmyerlisi Kiril Verençuk üçüncü yeri tutub.

    Azərbaycan təmsilçilərindən Yeqor Maynitskiy yeddinci, Əmirhüseyn Gənceh isə səkkizinci nəticə göstəriblər.

    III MDB Oyunları üzgüçülük Gəncə İdman Sarayı Qızıl medal
    III Игры СНГ: Белорусская спортсменка завоевала золотую медаль
    Belarus swimmer wins gold at 3rd CIS Games in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:28

    Azərbaycan üzgüçüsü: "Növbəti hədəfim qızıl medal qazanmaq olacaq"

    Fərdi
    12:24

    Ermənistanda Parakar icmasının rəhbərinin qətli ilə bağlı ikinci şübhəli saxlanılıb

    Region
    12:14

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında bürünc mükafat qazanıblar

    Fərdi
    12:13

    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında gümüş medal əldə edib

    Fərdi
    12:06

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    12:02

    III MDB Oyunları: Azərbaycan tennisçiləri finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    11:48

    Türkiyədə ağır yol qəzası nəticəsində doqquz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:41
    Foto

    Anım Gününə dair kütləvi silsilə tədbirlər həyata keçirilib

    Daxili siyasət
    11:37
    Foto

    ABF-nin baş katibi milli komandanın oyunçuları ilə görüşüb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti