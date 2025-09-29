III Игры СНГ: Азербайджанский теннисист завоевал серебряную медаль

Онур Гулузаде, представляющий Азербайджан в настольном теннисе, завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ.

Как передает корреспондент Report из Габалы, спортсмен проиграл в индивидуальном соревновании россиянину Евгению Досову - 0:3.

Сегодня Адиль Ахмедзаде и Марзия Нурметова также выйдут на финальные встречи.

Отметим, что ранее азербайджанские теннисисты завоевали 6 медалей (3 серебряные, 3 бронзовые).