    III Игры СНГ: Азербайджанский теннисист завоевал серебряную медаль

    Индивидуальные
    • 29 сентября, 2025
    • 12:17
    Онур Гулузаде, представляющий Азербайджан в настольном теннисе, завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ.

    Как передает корреспондент Report из Габалы, спортсмен проиграл в индивидуальном соревновании россиянину Евгению Досову - 0:3.

    Сегодня Адиль Ахмедзаде и Марзия Нурметова также выйдут на финальные встречи.

    Отметим, что ранее азербайджанские теннисисты завоевали 6 медалей (3 серебряные, 3 бронзовые).

