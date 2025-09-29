İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarını 9 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:44
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarını 9 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın daha iki stolüstü tennisçisi Adil Əhmədzadə və Mərziyyə Nurmətova III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıblar.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, fərdi yarışların finalında A.Əhmədzadə rusiyalı rəqibi Yevgeni Vasikova, M.Nurmətova isə Rusiyanın digər təmsilçisi Zlata Terekovaya 0:3 hesabı ilə məğlub olublar.

    Daha əvvəl Onur Quluzadə fərdi yarışda rusiyalı Yevgeni Dosova uduzub - 0:3.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri daha əvvəl 6 medal (3 gümüş, 3 bürünc) qazanıblar.

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarını 9 medalla başa vurublar.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bu gün baş tutan final görüşlərində yarışlarda Onur Quluzadə, Adil Əhmədzadə və Mərziyyə Nurmətova Azərbaycnın aktivinə daha 3 gümüş medal yazdırıblar.

    Bununla da Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarını 9 medalla (6 gümüş, 3 bürünc) başa vurublar.

