III Игры СНГ: Азербайджанская теннисистка вышла в финал
Индивидуальные
- 27 сентября, 2025
- 16:43
В рамках III Игр СНГ стартовал индивидуальный зачет в соревнованиях по настольному теннису.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, в соревнованиях среди девушек Марзия Нурметова победила свою узбекскую соперницу Мафтуну Гулимову со счетом 3:0 и вышла в финал.
Другая спортсменка Ягмур Мамедли проиграла в полуфинале своей российской сопернице Алине Илимбетовой - 1:3.
Последние новости
16:48
В Новгородской области РФ самолет врезался в опору системы видеонаблюденияВ регионе
16:48
Сенатор Чили: Цель визита в Баку - укрепление двусторонних отношенийВнешняя политика
16:43
Фото
III Игры СНГ: Азербайджанская теннисистка вышла в финалИндивидуальные
16:31
Главы МИД Армении и Кубы обсудили вашингтонские договоренностиВ регионе
16:26
Азербайджан подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта в КашмиреВнешняя политика
16:26
Фото
В Марокко почтили память шехидов Отечественной войныВнешняя политика
16:18
Германия рассчитывает до конца года договориться с Сирией о депортации нелегаловДругие страны
16:13
Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООНВнешняя политика
16:11
Фото