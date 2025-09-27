III Игры СНГ: Азербайджанская теннисистка вышла в финал

В рамках III Игр СНГ стартовал индивидуальный зачет в соревнованиях по настольному теннису.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, в соревнованиях среди девушек Марзия Нурметова победила свою узбекскую соперницу Мафтуну Гулимову со счетом 3:0 и вышла в финал.

Другая спортсменка Ягмур Мамедли проиграла в полуфинале своей российской сопернице Алине Илимбетовой - 1:3.