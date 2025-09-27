Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    III Игры СНГ: Азербайджанская теннисистка вышла в финал

    Индивидуальные
    • 27 сентября, 2025
    • 16:43
    III Игры СНГ: Азербайджанская теннисистка вышла в финал

    В рамках III Игр СНГ стартовал индивидуальный зачет в соревнованиях по настольному теннису.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, в соревнованиях среди девушек Марзия Нурметова победила свою узбекскую соперницу Мафтуну Гулимову со счетом 3:0 и вышла в финал.

    Другая спортсменка Ягмур Мамедли проиграла в полуфинале своей российской сопернице Алине Илимбетовой - 1:3.

    III Игры СНГ теннис индивидуальный зачет
    Фото
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın stolüstü tennisçisi finala yüksəlib

    Последние новости

    16:48

    В Новгородской области РФ самолет врезался в опору системы видеонаблюдения

    В регионе
    16:48

    Сенатор Чили: Цель визита в Баку - укрепление двусторонних отношений

    Внешняя политика
    16:43
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанская теннисистка вышла в финал

    Индивидуальные
    16:31

    Главы МИД Армении и Кубы обсудили вашингтонские договоренности

    В регионе
    16:26

    Азербайджан подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта в Кашмире

    Внешняя политика
    16:26
    Фото

    В Марокко почтили память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    16:18

    Германия рассчитывает до конца года договориться с Сирией о депортации нелегалов

    Другие страны
    16:13

    Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:11
    Фото

    В северо-западных районах почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    Лента новостей