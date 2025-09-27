III MDB Oyunları: Azərbaycanın stolüstü tennisçisi finala yüksəlib
Fərdi
- 27 sentyabr, 2025
- 16:14
III MDB Oyunları çərçivəsində keçirilən stolüstü tennis yarışlarında fərdi görüşlərə start verilib.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə qızların fərdi yarışında Mərziyə Nurmətova isə özbəkistanlı rəqibi Məftunə Gulimovanı 3:0 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib.
Digər idmançı Yağmur Məmmədli isə yarımfinalda rusiyalı rəqibi Alina İlimbetovaya uduzub - 1:3.
