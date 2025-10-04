III Игры СНГ: Азербайджанская бадминтонистка получила путевку в финал
Индивидуальные
- 04 октября, 2025
- 21:35
Азербайджанская спортсменка Лейла Джамалзаде получила путевку в финал соревнований по бадминтону III Игр СНГ.
Как сообщает Report, она одержала победу над белоруской Марией Важник в индивидуальных соревнованиях.
Отметим, что 5 октября Джамалзаде встретится в финале с россиянкой Мариной Тарасовой.
