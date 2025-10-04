Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    III Игры СНГ: Азербайджанская бадминтонистка получила путевку в финал

    Индивидуальные
    • 04 октября, 2025
    • 21:35
    III Игры СНГ: Азербайджанская бадминтонистка получила путевку в финал

    Азербайджанская спортсменка Лейла Джамалзаде получила путевку в финал соревнований по бадминтону III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, она одержала победу над белоруской Марией Важник в индивидуальных соревнованиях.

    Отметим, что 5 октября Джамалзаде встретится в финале с россиянкой Мариной Тарасовой.

    III Игры СНГ бадминтон финал Азербайджан
    III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıb

    Последние новости

    22:53

    Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

    В регионе
    22:51

    Во Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека

    Другие страны
    22:46

    Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован

    Kультурная политика
    22:36

    Нетаньяху: Разоружение ХАМАС произойдет при любых обстоятельствах

    Другие страны
    22:21

    Число погибших из-за израильского удара по Газе увеличилось до 39 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:11

    МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октября

    Другие страны
    22:01

    В Тбилиси при протесте у резиденции президента пострадали 14 сотрудников правопорядка

    В регионе
    21:54

    В Грузии явка избирателей на муниципальных выборах составила 40,93%

    В регионе
    21:49

    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл на выезде "Сумгайыт"

    Футбол
    Лента новостей