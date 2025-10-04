İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 04 oktyabr, 2025
    III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıb

    Azərbaycan badmintonçusu Leyla Camalzadə III MDB Oyunları çərçivəsində finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, o, fərdi yarışlarda belaruslu Mariya Vajniklə üz-üzə gəlib.

    Azərbaycan təmsilçisi bu görüşdə qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 5-də keçiriləcək final qarşılaşmasında badmintonçunun rəqibi rusiyalı Marina Tarasova olacaq.

    III MDB Oyunları badminton Leyla Camalzadə

