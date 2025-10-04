III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıb
Fərdi
- 04 oktyabr, 2025
- 21:25
Azərbaycan badmintonçusu Leyla Camalzadə III MDB Oyunları çərçivəsində finala vəsiqə qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, o, fərdi yarışlarda belaruslu Mariya Vajniklə üz-üzə gəlib.
Azərbaycan təmsilçisi bu görüşdə qalib gəlib.
Qeyd edək ki, oktyabrın 5-də keçiriləcək final qarşılaşmasında badmintonçunun rəqibi rusiyalı Marina Tarasova olacaq.
Son xəbərlər
21:30
III MDB Oyunları: Kamandan oxatma yarışlarında bu gün 4 komanda finala yüksəlibFərdi
21:29
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edibFutbol
21:25
Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura yekun vurulubKomanda
21:25
III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıbFərdi
21:21
Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilibRegion
21:14
Zelenski Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar elan edibDigər ölkələr
21:10
Rəşad Rəsullu: "III MDB Oyunlarının cüdo yarışlarında qazanılan nəticələri yüksək qiymətləndiririk"Fərdi
21:06
Hakim "Gürcü arzusu" Partiyası yerli seçkilərdə qələbəsini elan edibRegion
21:06