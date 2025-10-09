III Игры СНГ: Азербайджан завоевал больше медалей, чем на предыдущих играх вместе взятых

Азербайджанские спортсмены на III Играх СНГ завоевали больше медалей, чем на предыдущих играх вместе взятых.

По информации "Report", представители Азербайджана на III Играх СНГ завоевали в общей сложности 184 медали (33 золотые, 56 серебряных и 95 бронзовых). Азербайджан занял второе место в медальном зачете.

На I Играх СНГ в Казане (РФ) в 2021 году азербайджанские спортсмены завоевали 60 медалей (15 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых). Азербайджан на этих играх занял четвертое место в медальном зачете.

На II Играх СНГ в Минске (Беларусь) в 2023 году представители Азербайджана взяли 62 медали (10 золотых, 17 серебряных, 35 бронзовых). В медальном зачете Азербайджан занял четвертое место.

III Игры СНГ прошли с 28 сентября по 8 октября 2025 в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Страну на соревнованиях представляли 340 спортсменов.