    Индивидуальные
    • 03 октября, 2025
    • 16:58
    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал 6 медалей в соревнованиях по прыжкам на батуте

    Азербайджанские гимнасты Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов завоевали очередную медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на батуте спортсмены с результатом 49.930 завоевали серебряную медаль.

    Первое место заняла Беларусь (51.270 баллов), а Казахстан (47.280 баллов) стал третьим.

    Отметим, что на этом соревнования по прыжкам на батуте завершились. Азербайджанские гимнасты принесли в копилку сборной 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

