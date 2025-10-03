III Игры СНГ: Азербайджан завоевал 6 медалей в соревнованиях по прыжкам на батуте
Индивидуальные
- 03 октября, 2025
- 16:58
Азербайджанские гимнасты Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов завоевали очередную медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на батуте спортсмены с результатом 49.930 завоевали серебряную медаль.
Первое место заняла Беларусь (51.270 баллов), а Казахстан (47.280 баллов) стал третьим.
Отметим, что на этом соревнования по прыжкам на батуте завершились. Азербайджанские гимнасты принесли в копилку сборной 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
