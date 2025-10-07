III Игры СНГ: Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете
Индивидуальные
- 07 октября, 2025
- 21:17
Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, в активе страны к настоящему времени 33 золотые, 53 серебряные и 92 бронзовые медали.
Таблицу возглавляет РФ (124 золотые, 61 серебряная, 40 бронзовых медалей). На третьем месте расположилась Беларусь (32 золотые, 35 серебряных, 52 бронзовые).
Медали завоевали представители 10 стран.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.
