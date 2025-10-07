III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib
Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 21:02
Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib.
"Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ölkənin aktivində hazırda 33 qızıl, 53 gümüş və 92 bürünc medal var.
Siyahıya Rusiya (124 qızıl, 61 gümüş, 40 bürünc medal) başçılıq edir. Üçüncü pillədə isə Belarus (32 qızıl, 35 gümüş, 52 bürünc) qərarlaşıb.
İndiyə qədər 10 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
21:29
Prezident İlham Əliyev TDT-nin Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
21:11
Foto
Xorvatiya parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibMilli Məclis
21:02
III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlibFərdi
20:59
Kanadanın Baş naziri ABŞ Prezidenti ilə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülhdən danışıbXarici siyasət
20:53
Azərbaycanla Rumıniya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
20:42
Gəncədə 3 marşrut avtobusunun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilirİnfrastruktur
20:37
Qırğızıstanlı nazir: Azərbaycanla təcrübə mübadiləsi bizim üçün çox önəmlidirXarici siyasət
20:33
Foto
Video
Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşü keçirilib - YENİLƏNİB-6Xarici siyasət
20:21