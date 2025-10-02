III Игры СНГ: 6 азербайджанских боксеров вышли в финал
- 02 октября, 2025
- 18:18
В рамках III Игр СНГ в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе продолжаются соревнования по боксу.
Report сообщает, что 6 азербайджанских боксеров вышли в финал турнира.
Из наших представителей Айсель Фараджова (46 кг) победила узбекскую спортсменку Рухшонабону Ахадову и вышла в финал.
Другая наша боксерка Амина Таги, выступающая в весовой категории 50 килограммов, одержала победу над белоруской Ариной Кмитой в полуфинале – 4:1.
Еще одна азербайджанская боксерка Джамиля Мурадлы (54 кг) обеспечила себе выход в финал, победив казахстанскую спортсменку Аделаиду Садвакасову (5:0).
В весовой категории 60 килограммов Айнур Исмаилова одержала победу над таджикской спортсменкой Фуруг Сархасзодой. Гюлер Гусейнова (48 кг) также превзошла другую представительницу Таджикистана Кумринисо Имомалиеву. Обе наши боксерки вышли в финал.
В другом полуфинальном поединке азербайджанская спортсменка Фидан Бакарова (63 кг) победила россиянку Злату Коновалову.
Таким образом, 6 азербайджанских боксеров завоевали путевки в финал.
Отметим, что финальные поединки среди женщин-боксеров пройдут 4 октября.