III Игры СНГ: 6 азербайджанских боксеров вышли в финал

В рамках III Игр СНГ в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе продолжаются соревнования по боксу.

Report сообщает, что 6 азербайджанских боксеров вышли в финал турнира.

Из наших представителей Айсель Фараджова (46 кг) победила узбекскую спортсменку Рухшонабону Ахадову и вышла в финал.

Другая наша боксерка Амина Таги, выступающая в весовой категории 50 килограммов, одержала победу над белоруской Ариной Кмитой в полуфинале – 4:1.

Еще одна азербайджанская боксерка Джамиля Мурадлы (54 кг) обеспечила себе выход в финал, победив казахстанскую спортсменку Аделаиду Садвакасову (5:0).

В весовой категории 60 килограммов Айнур Исмаилова одержала победу над таджикской спортсменкой Фуруг Сархасзодой. Гюлер Гусейнова (48 кг) также превзошла другую представительницу Таджикистана Кумринисо Имомалиеву. Обе наши боксерки вышли в финал.

В другом полуфинальном поединке азербайджанская спортсменка Фидан Бакарова (63 кг) победила россиянку Злату Коновалову.

Таким образом, 6 азербайджанских боксеров завоевали путевки в финал.

Отметим, что финальные поединки среди женщин-боксеров пройдут 4 октября.