    III Игры СНГ: 5 азербайджанских боксеров вышли в финал

    Индивидуальные
    • 03 октября, 2025
    • 19:15
    В рамках III Игр СНГ в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе состоялся полуфинал по боксу.

    Как сообщает корреспондент Report, пять представителей Азербайджана пробившись в финальную стадию соревнований.

    В полуфинальном поединке в весовой категории 46 кг Гардаш Рагимов со счетом 3:2 одолел представителя Таджикистана Дамира Назарова.

    Шахин Асланов, выступающий в категории 60 кг, победил российского спортсмена Дмитрия Клюшникова со счетом 4:1, а Сафдар Мамедзаде в весовой категории свыше 80 кг одолел казахстанца Еркетанга Жаркинбека - 5:0.

    В весовой категории 48 кг Али Алиев вырвал победу у казахстанского боксера Балтина Корганбека со счетом 3:2.

    Замкнул успешную серию выступлений хозяев соревнований Али Абаслы (52 кг), который одолел туркменского боксера Хангельды Лукманова со счетом 5:0.

