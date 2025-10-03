İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycanın 5 boksçusu III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:38
    Azərbaycanın 5 boksçusu III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    III MDB Oyunları çərçivəsində Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən boks yarışında Azərbaycan millisinin 5 üzvü finala yüksəlib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Qardaş Rəhimov (46 kq) tacikistanlı Damir Nazarova qalib gələrək (3:2) finala çıxıb.

    60 kq çəki dərəcəsində yarımfinalda mübarizə aparan Şahin Aslanov rusiyalı Dmitri Klyuşnikovdan üstün olub – 4:1. Səfdər Məmmədzadə (+80 kq) qazaxıstanlı Yerketanq Jarkınbeka qalib gələrək (5:0) finala vəsiqəni təmin edib.

    Əli Əliyev (48 kq) isə digər Qazaxıstan təmsilçisi Baltin Korqanbekdən üstün olub – 3:2. Digər yarımfinal görüşündə azərbaycanlı idmançı Əli Abaslı (52 kq) türkmənistanlı Xangeldi Lukmanova qalib gəlib – 5:0.

    Beləliklə, Azərbaycanın 5 boksçusu finala vəsiqə qazanıb.

    Qeyd edək ki, kişi boksçular arasında final qarşılaşmaları oktyabrın 5-də keçiriləcək.

