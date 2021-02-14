Игра недели: Йорден ван Форест против Нильса Гранделиуса

Я уверен, что и у вас отсутствие очных турниров во время пандемии только усилило тягу к домашнему просмотру и анализу высококачественных шахматных партий, и в этом плане турнир Tata Steel 2021 не стал разочарованием! На мой взгляд, это был один из ярчайши

Международный гроссмейстер Васиф Дурарбейли подготовил очередную статью о лучшей шахматной партии недели. Report представляет эту статью.

Я уверен, что и у вас отсутствие очных турниров во время пандемии только усилило тягу к домашнему просмотру и анализу высококачественных шахматных партий, и в этом плане турнир Tata Steel 2021 не стал разочарованием! На мой взгляд, это был один из ярчайших турниров всех времен, так как я не припомню ни одного турнира, за которым бы я так внимательно следил и получал такое удовольствие в последние годы.

В турнире приняли участие молодые таланты и известные игроки, и я надеюсь, что другие супертурниры последуют этому примеру, привнося свежие перспективы и делая игру более захватывающей.

К примеру, что мне больше всего понравилось в этом турнире, так это разнообразие уникальных идей шахматного дебюта, которые появлялись почти в каждом раунде, особенно идеи победителя турнира Йордена ван Фореста. Два года назад мне довелось использовать редкую дебютную идею во время нашей с ним партии. Уже тогда он был хорошо подготовлен. Конечно, он разносторонний игрок, и поэтому я не удивлен, что он стал победителем этого турнира - в конце концов, невозможно выиграть Tata Steel только превосходными дебютными знаниями!

Игра недели: Йорден ван Форест против Нильса Гранделиуса

Лучшая партия ван Фореста в Tata Steel была сыграна в последнем раунде и расписана ниже. Его отличительная дебютная подготовка блистательна в этой игре.

(11) Ван Форест, Джорден (2671) – Гранделиус Нильс (2663) [B90]

Tata Steel Masters 2021 (13), 01.02.2021 г.

[Васиф Дурарбейли]

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Vd3 [Карлсен применил этот неортодоксальный ход в партии против Гранделиуса в 9-м раунде. В то время Гранделиус был не готов к этому.]

6...Abd7 [6...e6 13 минут. 7.a4 Ac6 6 минут. 8.Axc6 bxc6 9.Vg3! Эта позиция возникала всего в двух играх, и ни в одной из них черным не удалось сровнять счет. Здесь намного проще играть Белыми. (9.Fe2 Этот ход позволяет черным строить укрепления. 9...Fe7 10.Vg3 0–0 11.0–0 d5 (11...a5!?N не позволяет 12.a5!?N) 12.Fh6 (12.a5!?N Лучше было бы зафиксировать пешку a6.) 12...Ae8 13.Ff4 1–0 (51) Гадимбейли A (2404)-Соколовский, Е (2278) Скопье 2019 г. 13...a5!= Обоюдоострая позиция.) 9...Fb7?!N 11 минут. Кажется, решение было принято прямо за доской. 10.Fe2 Fe7 11.Ff4 e5 12.Fe3 0–0 13.0–0 Şh8 14.a5 1–0 (65) Карльсен М (2862)- Гранделиус Н. (2663) Вейк-ан-Зе NED 2021 г.; 6...g6 Намеревается играть в духе системы дракона. 7.Fg5 Fg7 8.0–0–0 0–0 9.f4 Abd7 (9...Ac6? 10.e5! (10.Axc6? bxc6 11.e5 Ad5 12.Axd5 cxd5 13.Va3 (13.Vxd5 Fe6 14.Vf3 Vc7–+ Черные получают отличную компенсацию за пожертвованную пешку. У белых нет возможности сохранить пешку и защитить короля.) 13...Vc7 14.Fd3 Tb8–+ 0–1 (22) Ван Форест Дж. (2461)-Фон Мейенфелд, Б (2331) Дирен 2014) 10...Ag4 11.Axc6 bxc6 1–0 (34) Сунилдут Лайна Н. (2618)-Кеймер В (2568) chess24.com INT 2020 12.exd6! Af2 13.Ve2 Axd1 14.dxe7 Axc3 15.exd8V Axe2+ 16.Fxe2 Txd8 17.Fxd8 Fh3! 18.gxh3 Txd8 19.Fxa6 Ta8 20.Fc4 Ta4 21.Fb3 Txf4 Черные могут свести игру к ничьей.) 10.Fe2 h6! (10...e5? 11.fxe5 Axe5 12.Vd2 Te8 13.Thf1+– От связки невозможно избавиться.) 11.Fh4 (11.Fxf6!? N Axf6 12.f5 Идея состоит в том, чтобы остановить ход черных ... e5. 12 ... e5 13.fxe6 fxe6 14.Vg3 У черных есть пара слабостей в пешечной структуре.) 11 ... e5! 12.Ab3 (12.fxe5 теперь неэффективен из-за: 12 ... Axe5 13.Vd2 Te8 14.Thf1 Axe4! Это ход 10 ... h6! Слон на h4 находится в висячем положении.) 12 ... exf4 13.Vxd6 Ve8 14.The1 Ve5 Неясная позиция 1 / 2–1 / 2 (48) Витюгов, Н (2740) -Камский, G (2670) Сочи 2018]

7.Fe2 b5 [7...g6!? 8.0–0 (8.Fg5 Fg7 9.0–0–0 Пробует 6. ..g6) 8...Fg7 9.Td1 0–0 10.Fg5 h6 11.Fh4 Te8 Позиция мечты для тех, кто разыгрывает вариацию Дракона. 1 / 2–1 / 2 (54) Самусенко, М (2452) -Маковеев, I (2277) Москва 2020]

8.a4 Ac5N [Гранделиус следует рекомендации другого голландского игрока Гири. Мне кажется, что ему следовало попробовать ту вариацию после партии с Карлсеном. На его месте, я бы так не поступал. Ван Форест известен своей подготовкой и он однозначно рассматривал рекомендацию своего соотечественника!]

9.Ve3 [9.Vf3 не создает черным никаких проблем. 9...b4 10.Ad5 (Белые не могут ничего сделать после хода e5: 10.e5? Fb7 11.Ac6 Vc7 12.exf6 Vxc6! (12...Fxc6? 13.Ad5 Vb7 14.fxe7 Fxe7 15.Fc4 У белых хороший контроль над квадратом d5...но Черные вовремя играют в Nd7 и Nb6. 15...Ad7! сейчас...Nb6 решит все проблемы.) 13.Vg4 gxf6 У черных преимущество.) 10...Fb7! 11.0–0 Afxe4 12.Axb4]

9...b4 10.Ad5 Acxe4 11.a5!? [Я запустил здесь программы и этот ход не вошел в четверку лучших ни в одной из них. Это 7-й выбор чемпиона мира по шахматам Stockfish и 5-й выбор Lc0. Гири не обратил на это внимания.]

[11.Ac6 Это пока не создает проблем. 11 ... Axd5 12.Vxe4 Vc7 (12 ... Af6 13.Vd4 Vc7 14.Axb4 e5 15.Vc3 Vxc3 + 16.bxc3 Fb7 У черных тоже все хорошо.) 13.Vxd5 Fb7 14.Ff3 Tc8 У черных все хорошо после всех ходов.]

11 ... Axd5 [Основной ход Гранделиуса на 18-й минуте. В ходу 11. a5 больше всего раздражает то, что сложно понять, чего хотят Белые!]

[11 ... Fb7 Здесь мог бы быть другой путь ... это не принципиальный способ игры, а просто способ вывести вашего оппонента из его домашней подготовки. 12.Ab6 Вожможно, именно в этом заключается суть 11.a5. Здесь есть много странных вариаций, которые мы могли бы проследить на компьютере, но Гранделиусу трудно понять их без компьютера. (12.Axf6 + Axf6 13.0–0 g6! легче, чем 13..e5 (13 ... e5, такая вариация хороша для компьютера, но не для человека: 14.c4 с планами сыграть Bd1 – a4 14 ... Vc7 (14...Fe7? 15.Af5) 15.Ff3 (15.Fd1? 0–0–0! Позиция все еще сложна, но после того как черный король устроится в удобном положении, все должно быть хорошо 16.Ab5? не срабатывает. 16 ... axb5 17.cxb5 Şb8! 18.a6 Fe4 19.f3 (19.b6 Vc5– +) 19 ... d5 20 .b6 Vc4– +) 15 ... Fxf3 16.Vxf3 Tc8 17.Te1 Vxc4! Оценка компьютера непонятна, но для человека это выглядит устрашающе.) 14.Vb3 Fg7 15.Vxb4 Vd7 16.c3 0–0 Черные в порядке .) 12 ... Tb8 13.f3 Ac5 14.c3 Позиция сложная, вероятно, это является частью подготовки Ван Фореста. 14 ... b3 (14 ... bxc3 15.b4 Acd7 16.b5 Axb6! 17.axb6 a5! 18.Ac6 Ad5! 19.Vd4 Ab4!) 15.c4 Acd7 16.Axb3 Axb6 17.axb6 Fc8 Далее, Черные сыграют ... Qb6 и, наконец, мы приходим к позиции, которую человеку оценить проще, чем другие возможные варианты. (17 ... Ad7 18.c5) 18.Aa5 Vxb6 19.Vxb6 Txb6 20.Şf2 У белых определенно есть компенсация за пешку благодаря лучшему развитию и инициативе на ферзевом фланге.]

12.Vxe4 e6 [12...Fb7 Компьютер рекомендует черным такое продолжение, но сложностей слишком много, и никто не захочет воспользоваться этим вариантом против хорошо подготовленного соперника.13.c4!? (13.0–0 Это приводит к несколько равной позиции, но именно белые пытаются уравнять счет. 13...Vc7 14.Ff3 g6 15.c4 bxc3 16.bxc3 Tc8 17.c4 Vxc4 18.Fe3 После серии ходов, позиции будут практически равными. 18...Fa8 19.Fe2 Axe3 20.Vxe3 Vd5 21.Ff3 Fh6 22.Vxh6 Vxd4 23.Tad1 Vf6 24.Fxa8 Txa8 25.Tb1 Все еще сложно, но уже не так рискованно для Черных.) 13...bxc3 14.Fd1 Vc8 15.Fa4+ Şd8 16.0–0 e5 Очень сложная позиция. Я немного проанализировал ее и мне кажется, что Черные удерживают преимущество.]

13.0–0 Fd7 [Естественный ход. Черным не хочется ничем жертвовать на e6 и они готовятся к ... Be7]

[13...Fe7 14.Ac6 Vc7 15.Axe7 Vxe7 16.Te1 Fb7 (16...0–0?? 17.Fd3+–) 17.Fd3 ... g6 необходим в какой-то момент для короткой рокировки, ослабляющей темные поля, поэтому у белых есть шансы. 17 ... g6 18.h4 кажется опасным для Черных.]

14.Fd2 Fe7 15.Ff3 [В конечном итоге, намерения Белых ясны! Игрок хочет увести ферзя, идти на d5 и сыграть в позиционные шахматы.]

15...0–0 16.Vd3 [Удивительно, но Черные оказываются в трудной ситуации.]

16...Vb8 17.c4! bxc3 18.bxc3 Ta7? [Легко понять причину этой ошибки. Черные, вероятно, пропустили 21-q ход белых.]

[18...Ff6! 19.c4 Ab4!? Избавляется от давления, хотя здесь сейчас не так легко. (19...Va7 20.Ab3 Fxa1 21.Txa1 Af6 22.Fe3 Vb8 23.Fxa8 Vxa8 24.Vxd6 Fc6 25.f3 Благодаря ходу пешки c4 у белых ситуация немного лучше.) 20.Fxb4 (20.Va3 Fxd4 21.Fxb4 Fxa1 22.Txa1 Va7 23.Fxd6 Tfc8 24.Fxa8 Vxa8= Сравнивая этот вариант с 19 ... Qa7, наличие коней на доске увеличивает шансы белых, имеющих преимущество.) 20...Vxb4 21.Fxa8 Txa8 пара слонов и пешка должны обеспечить достаточно ходов.]

19.Tfb1 Vc8 20.c4 Af6 21.Ab5!! [мысль, которую Гранделиус упустил.]

21...axb5 22.cxb5 [Эти проходные пешки намного сильнее коня, особенно когда их поддерживают все белые фигуры, кроме короля на g1.]

22...Fxb5 [22...Ad5 23.b6 Axb6 24.axb6 Txa1 25.Txa1 d5 26.Ff4 Fc6 27.Ta7 Fd8 28.Fc7+–]

23.Vxb5 Ad7 24.Fb7 Vd8 25.a6 Ff6 26.Fa5 [26.Fe3 Рекомендация компьютера. 26 ... Ac5 27.Ta2 Vc7 28.Td2 Готовится пожертвовать Rd6. 28 ... Fe7 29.Tc1 Угрожает Rc5 и Rd7 29 ... Td8 Черные парализованы. (29 ... Tb8 30.Fxc5 dxc5 31.Td7) 30.g3 g6 31.Tc3 Ff8 32.Fxc5 dxc5 33.Txd8 Vxd8 34.Td3+ -]

26...Ve8 27.Fc7?! [[9 минут. В обмене не было необходимости. Ван Форест сказал, что нервничал и поэтому играл быстро. К счастью для него, все закончилось хорошо; однако, если бы Гранделиус нашел правильное продолжение... ]

[27.Ta2! Ac5 (27...Fd4 28.Fc7 Fc5 29.Tc2 Ae5 (29...Ve7 30.Td1 Угрожает Rc5. 30...Ab8 31.Txc5 dxc5 32.Fd6 Td8 33.Vb6 Axa6 34.Vxa7 Ac7 35.Şf1 (35.Vxc5? Ae8; 35.Td4) 35...Txd6 36.Txd6 Vxd6 37.Vb8+ Vf8 38.Vxc7 h6 39.Vc8 Этот эндшпиль для черных проигран.) 30.Txc5+–) 28.Vb6 Vb8 29.Vxa7!! Vxa7 30.Fb6 Vb8 31.Fxc5 dxc5 32.a7 Vc7 33.a8V Txa8 34.Txa8+ Fd8 35.Td1 g6 36.Taxd8+ Şg7 37.Ff3+–]

27...Fxa1 28.Txa1 [Объективно говоря, это настоящая ошибка, которая могла стоить Ван Форесту чемпионского титула, но если вы примените Bc7 после 9 минут размышлений, вы, вероятно, не стремились жертвовать фигурой.]

[28.Fxd6! Ff6 29.Fxf8 Şxf8 30.Tc1! Fd8 (30...e5 31.Tc8 Fd8 32.Vb4+ Şg8 33.Vd2! g6 34.Ve3 Ab6 35.Vxb6 Fxb6 36.Txe8++–) 31.Td1 Ab6 32.Vc5+ Şg8 33.Vd6+– Черные не могут сохранить обе легкие фигуры, и ладьи застрянут.]

28...d5?? [28...Ac5! Если бы Гранделиус обнаружил этот ход, то Ван Форест мог бы сильно пожалеть о последних двух ходах. Это могло бы обернуться для него кошмаром еще на долгое время. 29.Vb6 Vd7! 30.h3 (30.Fxd6? Vxb7! 31.Fxc5 Vxb6 32.Fxb6 Td7; 30.Vxa7 Vxc7 31.Tb1 g5 32.Vb6 Vxb6 33.Txb6 Axb7 34.Txb7 Ta8 35.a7= Şg7 Белые не могут двигаться дальше. 36.Şf1 d5 37.Şe2 e5 38.Şd3 Şf6 39.g4 Şe6 40.Şc3 h6 41.Şb4 d4=) 30...Axa6 31.Txa6 Txa6 32.Fxa6 d5 Близко к равенству. У Белых есть символическое преимущество. 33.Fb5 Vc8 34.Fd6 Td8 35.Şh2 h6 36.g3 (36.Fe7?? Vb8+–+; 36.Fe5 Şh8 37.g4 Şg8=) 36...Şh8! создает поле для ладьи на g8. 37.Fe7 Tg8=]

29.Fd6!+– [Черные парализованы. Теперь у белых есть много способов выиграть, и Ван Форест не оставляет сопернику ни единого шанса.]

29...Vd8 30.Tc1 g6 31.h3 Te8 32.Tc7 Af6 33.Fe5 Ae4 34.Vc6 Tf8 35.Fd4 Vb8 36.f3 Txa6 [Надеется организовать атаку, но это не более чем проверка.]

37.Fxa6 Vb4 38.Fe5 Ve1+ 39.Şh2 Af2 40.Vc3 Vh1+ 41.Şg3 Vg1 42.Tc8 Ah1+ 43.Şh4 Vf2+ 44.g3 g5+ 45.Şxg5 f6+ 46.Şh6! fxe5 47.Vxe5

1–0