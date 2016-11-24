I заместитель премьер-министра: Чемпионат Европы будет организован на высоком уровне

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Мы сделает все необходимое для организации Чемпионата Европы на высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил I заместитель премьер-министра, председатель Оргкомитета по проведению в 2017 году в Баку финала Чемпионата Европы среди женщин по волейболу Ягуб Эйюбов.

По его словам, поручение Чемпионата Европы Азербайджану и Грузии является результатом государственной политики и заботы и внимания, оказываемых спорту в стране.

Затронув 90-летнюю историю волейбола в нашей стране, I заместитель премьер-министра перечислил имена всемирно известных спортсменов, особо отметил чемпионку мира, трехкратную чемпионку Европы и двукратную олимпийскую чемпионку Инну Рыскаль, коснулся женских клубов "Азеррейл", "Локомотив", "Рабите" и "Азерйол".

Я.Эйюбов сказал, что Азербайджан известен во всем мире как спортивная страна: "Ежегодно в стране проводятся престижные спортивные соревнования. До 2020 года будут организованы Исламские игры солидарности, Гран-при Азербайджана Формулы 1 и Чемпионат Европы по футболу. Впервые в Баку пройдет Чемпионат Европы 2017 года по волейболу. Как председатель оргкомитета заявляю, что нами будет сделано все необходимое для организации чемпионата на высоком уровне".