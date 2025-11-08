Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на VI Играх исламской солидарности

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль на VI Исламских играх солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает с места проведения соревнований корреспондент Report, в финале он встретился с узбекистанцем Шакрамом Ахадовым.

Одолев соперника, победитель летних Олимпийских игр Париж-2024 поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Напомним, что это второе золото, завоеванное Х. Гейдаровым на Исламиадах. В первый раз спортсмен взял золотую медаль в 2017 году в Баку.