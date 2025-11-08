Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на VI Играх исламской солидарности
Индивидуальные
- 08 ноября, 2025
- 21:32
Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль на VI Исламских играх солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает с места проведения соревнований корреспондент Report, в финале он встретился с узбекистанцем Шакрамом Ахадовым.
Одолев соперника, победитель летних Олимпийских игр Париж-2024 поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Напомним, что это второе золото, завоеванное Х. Гейдаровым на Исламиадах. В первый раз спортсмен взял золотую медаль в 2017 году в Баку.
Последние новости
21:42
Во Флориде при наезде автомобиля погибли четверо, пострадали 11 человекДругие страны
21:32
Фото
Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на VI Играх исламской солидарностиИндивидуальные
21:22
Фото
Состоялось V заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуреKультурная политика
21:16
Высокопоставленные военные чиновники ряда стран присутствовали на военном параде в БакуАрмия
21:12
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 11-го тураФутбол
21:06
Фото
В Баку проходит праздничный концерт по случаю 8 Ноября - Дня ПобедыВнутренняя политика
21:04
ВС РФ атаковали и повредили ТЭС ДТЭКДругие страны
20:58
В Нахчыване состоялся концерт по случаю Дня ПобедыВнутренняя политика
20:50