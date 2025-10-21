Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Хидаят Гейдаров: Уверен, что снова вернусь на вершину

    Индивидуальные
    • 21 октября, 2025
    • 12:10
    Хидаят Гейдаров: Уверен, что снова вернусь на вершину

    Азербайджанский олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров, завоевавший золотую медаль на Гран-при в Гвадалахаре (Мексика), заявил, что полон решимости вновь подтвердить свой статус одного из сильнейших спортсменов мира.

    Как сообщает Report, в интервью Judo TV Гейдаров поделился эмоциями после победы и рассказал о пути к возвращению в форму.

    "Я чувствую себя отлично. Такое ощущение, будто все начинается заново - и это только начало. В спорте бывают взлеты и падения, и для меня это не ново. После успеха иногда наступают неудачи, но я всегда возвращаюсь на вершину. Даже после поражения на чемпионате мира я знал, что снова поднимусь", - сказал он.

    Хидаят Гейдаров дзюдо чемпионат мира
    Qran-prinin qalibi olan Hidayət Heydərov: "Yenidən zirvəyə qayıdacağıma əminəm"

    Последние новости

    12:49

    МВФ видит в мирном соглашении между Баку и Ереваном потенциал для экономсотрудничества в регионе CCA

    Бизнес
    12:48

    На Бакинском судостроительном заводе завершен капремонт судна "Ханкенди"

    Инфраструктура
    12:44

    Адвокаты Саркози подали ходатайство об его освобождении - ОБНОВЛЕНИЕ

    Другие страны
    12:41

    Президент Казахстана подчеркнул историческое значение Вашингтонских соглашений

    Внешняя политика
    12:35

    Президент Казахстана отметил вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    12:35

    Касым-Жомарт Токаев: Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство

    Внешняя политика
    12:34

    Токаев: Визит президента Азербайджана важен для развития стратегического партнерства

    Внешняя политика
    12:32

    Европейские лидеры заявили о намерении усилить давление на экономику и оборонпром России

    Другие страны
    12:26

    В Астане состоялось III заседание Казахстанско-азербайджанского делового совета

    Бизнес
    Лента новостей