Хидаят Гейдаров: Уверен, что снова вернусь на вершину

Азербайджанский олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров, завоевавший золотую медаль на Гран-при в Гвадалахаре (Мексика), заявил, что полон решимости вновь подтвердить свой статус одного из сильнейших спортсменов мира.

Как сообщает Report, в интервью Judo TV Гейдаров поделился эмоциями после победы и рассказал о пути к возвращению в форму.

"Я чувствую себя отлично. Такое ощущение, будто все начинается заново - и это только начало. В спорте бывают взлеты и падения, и для меня это не ново. После успеха иногда наступают неудачи, но я всегда возвращаюсь на вершину. Даже после поражения на чемпионате мира я знал, что снова поднимусь", - сказал он.