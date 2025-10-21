Хидаят Гейдаров: Уверен, что снова вернусь на вершину
Индивидуальные
- 21 октября, 2025
- 12:10
Азербайджанский олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров, завоевавший золотую медаль на Гран-при в Гвадалахаре (Мексика), заявил, что полон решимости вновь подтвердить свой статус одного из сильнейших спортсменов мира.
Как сообщает Report, в интервью Judo TV Гейдаров поделился эмоциями после победы и рассказал о пути к возвращению в форму.
"Я чувствую себя отлично. Такое ощущение, будто все начинается заново - и это только начало. В спорте бывают взлеты и падения, и для меня это не ново. После успеха иногда наступают неудачи, но я всегда возвращаюсь на вершину. Даже после поражения на чемпионате мира я знал, что снова поднимусь", - сказал он.
Последние новости
12:49
МВФ видит в мирном соглашении между Баку и Ереваном потенциал для экономсотрудничества в регионе CCAБизнес
12:48
На Бакинском судостроительном заводе завершен капремонт судна "Ханкенди"Инфраструктура
12:44
Адвокаты Саркози подали ходатайство об его освобождении - ОБНОВЛЕНИЕДругие страны
12:41
Президент Казахстана подчеркнул историческое значение Вашингтонских соглашенийВнешняя политика
12:35
Президент Казахстана отметил вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношенийВнешняя политика
12:35
Касым-Жомарт Токаев: Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государствоВнешняя политика
12:34
Токаев: Визит президента Азербайджана важен для развития стратегического партнерстваВнешняя политика
12:32
Европейские лидеры заявили о намерении усилить давление на экономику и оборонпром РоссииДругие страны
12:26