İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Qran-prinin qalibi olan Hidayət Heydərov: "Yenidən zirvəyə qayıdacağıma əminəm"

    Fərdi
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:39
    Qran-prinin qalibi olan Hidayət Heydərov: Yenidən zirvəyə qayıdacağıma əminəm
    Hidayət Heydərov

    Qvadalaxara Qran-prisində qızıl medal qazanan Azərbaycanın olimpiya çempionu Hidayət Heydərov yenidən zirvəyə qayıdacağına əmindir.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı bunu "Judo TV"yə açıqlamasında deyib.

    O, uğurlu çıxışını dəyərləndirib:

    "Özümü əla hiss edirəm. Elə bil hər şeyi sıfırdan başladım və bundan sonra davamı gələcək. Bu, idman formasını itirdiyim ilk dəfə deyil. Uğurdan sonra bəzən uğursuzluğa düçar oluram, amma sonra yenidən zirvəyə qayıdıram. Hətta dünya çempionatında uduzanda da bilirdim ki, yenə zirvəyə qayıdacağam. Peşəkar idmanda enişlər və yüksəlişlər olur - sən ya zirvədəsən, ya da enişdəsən. Sözün açığı, mən eniş dövrünə görə çox da narahat olmuram. Mən olimpiya, dünya və Avropa çempionuyam və yenidən qayıdacağıma əminəm. Bütün bu tənqidlər isə məni sadəcə motivasiya edir – mən bunu sevirəm".

    hidayət heydərov Qvadalxara qran-pri Olimpiya çempionu
    Хидаят Гейдаров: Уверен, что снова вернусь на вершину

    Son xəbərlər

    12:14

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    12:14

    Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya salınıb

    Digər ölkələr
    12:13

    BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edib

    Energetika
    12:13

    IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    12:11

    "Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:08
    Foto

    Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilib

    Xarici siyasət
    12:08

    "Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçib

    Maliyyə
    12:08

    Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcək

    İKT
    12:07

    Astanada Qazaxıstan–Azərbaycan İşgüzar Şurasının lll iclası keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti