Ukrayna sülh planı ilə bağlı ABŞ-yə üç sənəd təqdim edəcək
- 10 dekabr, 2025
- 00:43
Ukrayna, Avropa tərəfdaşları və ABŞ hazırda sülh planı çərçivəsində üç sənədi müzakirə edirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski jurnalistlərə bildirib.
"20 bənddən ibarət çərçivə sənədi var – maddələr Ukrayna, Avropa və dünyanın maraqlarına uyğun olaraq daim dəyişir. İkinci sənəd təhlükəsizlik zəmanətləri, üçüncüsü Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpası haqqındadır", - Zelenski deyib.
Onun sözlərinə görə, plan üzrə işlər davam edir və çox güman ki, dekabrın 10-da başa çatacaq.
Zelenski Ukraynanın ərazi güzəştlərinə hazır olmadığını bir daha vurğulayıb. O əlavə edib ki, ABŞ hələ Ukraynanı NATO-da görməyə hazır deyil, lakin sabit təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir.
