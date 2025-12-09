Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Украина представит США в среду три документа в рамках мирного плана

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 23:46
    Украина представит США в среду три документа в рамках мирного плана

    Украина, европейские партнеры и США сейчас обсуждают сразу три документа в рамках мирного плана.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

    "Есть рамочный документ из 20 пунктов - он постоянно изменяется, чтобы соответствовать интересам Украины, Европы и мира. Второй документ - о гарантиях безопасности, третий - о послевоенном восстановлении Украины", - сказал Зеленский.

    По его словам, работа над планом продолжается на уровне советников по безопасности и скорее всего будет завершена завтра.

    Зеленский снова подчеркнул, что Украина не готова к территориальным уступкам. Он добавил, что США пока не готовы видеть Украину в НАТО, но продолжаются переговоры о предоставлении стабильных гарантий безопасности.

