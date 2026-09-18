Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вошли в состав сборной на ЧМ по дзюдо в Баку

В предварительный состав сборной Азербайджана по дзюдо на домашний чемпионат мира вошли 23 спортсмена - 17 мужчин и 6 женщин. Они представлены в 12 весовых категориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, чемпионат пройдет в Баку с 4 по 11 октября.

Соревнования примет Национальная гимнастическая арена. Личные турниры состоятся 4-10 октября, смешанные командные соревнования - 11 октября.

Мужская сборная выступит под руководством главного тренера команды Ричарда Траутмана. Женскую команду возглавит главный тренер Амина Абделлатиф.

Предварительный состав сборной Азербайджана

Женщины:

• До 48 кг - Шафаг Гамидова, Кенуль Алиева;

• до 52 кг - Гюльтадж Мамедалиева;

• до 57 кг - Хадиджа Гадешова;

• до 70 кг - Судаба Агаева;

• свыше 78 кг - Мадина Каисинова.

Мужчины:

• До 60 кг - Балабей Агаев, Ахмед Юсифов;

• до 66 кг - Руслан Пашаев, Туран Байрамов, Низами Имранов;

• до 73 кг - Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев;

• до 81 кг - Зелим Цкаев, Омар Раджабли, Вусал Галандарзаде;

• до 90 кг - Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев, Сулейман Шюкюров;

• до 100 кг - Зелим Коцоев;

• свыше 100 кг - Ушанги Кокаури, Кенан Насибов, Джамал Гамзатханов.