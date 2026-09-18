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    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вошли в состав сборной на ЧМ по дзюдо в Баку

    Индивидуальные
    • 18 сентября, 2026
    • 14:54
    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вошли в состав сборной на ЧМ по дзюдо в Баку

    В предварительный состав сборной Азербайджана по дзюдо на домашний чемпионат мира вошли 23 спортсмена - 17 мужчин и 6 женщин. Они представлены в 12 весовых категориях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, чемпионат пройдет в Баку с 4 по 11 октября.

    Соревнования примет Национальная гимнастическая арена. Личные турниры состоятся 4-10 октября, смешанные командные соревнования - 11 октября.

    Мужская сборная выступит под руководством главного тренера команды Ричарда Траутмана. Женскую команду возглавит главный тренер Амина Абделлатиф.

    Предварительный состав сборной Азербайджана

    Женщины:

    • До 48 кг - Шафаг Гамидова, Кенуль Алиева;

    • до 52 кг - Гюльтадж Мамедалиева;

    • до 57 кг - Хадиджа Гадешова;

    • до 70 кг - Судаба Агаева;

    • свыше 78 кг - Мадина Каисинова.

    Мужчины:

    • До 60 кг - Балабей Агаев, Ахмед Юсифов;

    • до 66 кг - Руслан Пашаев, Туран Байрамов, Низами Имранов;

    • до 73 кг - Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев;

    • до 81 кг - Зелим Цкаев, Омар Раджабли, Вусал Галандарзаде;

    • до 90 кг - Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев, Сулейман Шюкюров;

    • до 100 кг - Зелим Коцоев;

    • свыше 100 кг - Ушанги Кокаури, Кенан Насибов, Джамал Гамзатханов.

    Чемпионат мира по дзюдо Хидаят Гейдаров Зелим Коцоев Зелим Цкаев
    Azərbaycanın cüdo millisinin Bakıdakı dünya çempionatı üçün ilkin heyəti bəlli olub

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