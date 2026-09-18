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    Azərbaycanın cüdo millisinin Bakıdakı dünya çempionatı üçün ilkin heyəti bəlli olub

    Fərdi
    • 18 sentyabr, 2026
    • 14:32
    Azərbaycanın cüdo millisinin Bakıdakı dünya çempionatı üçün ilkin heyəti bəlli olub

    Azərbaycanın cüdo millisinin oktyabrın 4-11-i aralığında Bakı keçiriləcək dünya çempionatı üçün ilkin heyəti açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    İlin ən mötəbər cüdo yarışında Azərbaycanı 12 çəki dərəcəsində 23 cüdoçu (17 kişi və 6 qadın) təmsil edəcək.

    İdmançılar performans direktoru, kişilərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Riçard Trautman, böyük məşqçilər Elxan Məmmədov, Elçin İsmayılov, Robert Kravçik və Slavko Tekiç, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif və böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimarın rəhbərliyi ilə tatamiyə çıxacaqlar.

    Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək dünya çempionatında fərdi mübarizələr oktyabrın 4–10-da, qarışıq komanda yarışı isə 11-də baş tutacaq.

    Dünya çempionatında iştirak edəcək heyəti təqdim edirik:

    Qadınlar

    48 kq

    Şəfəq Həmidova

    Könül Əliyeva

    52 kq

    Gültac Məmmədəliyeva

    57 kq

    Xədicə Qədəşova

    70 kq

    Südabə Ağayeva

    +78 kq

    Madina Kaisinova

    Kişilər

    60 kq

    Balabəy Ağayev

    Əhməd Yusifov

    66 kq

    Ruslan Paşayev

    Turan Bayramov

    Nizami İmranov

    73 kq

    Hidayət Heydərov

    Rəşid Məmmədəliyev

    81 kq

    Zelim Tçkayev

    Ömər Rəcəbli

    Vüsal Qələndərzadə

    90 kq

    Murad Fətiyev

    Elcan Hacıyev

    Süleyman Şükürov

    100 kq

    Zelim Kotsoyev

    +100 kq

    Uşanqi Kokauri

    Kənan Nəsibov

    Camal Qamzatxanov

    Bakıda cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Riçard Trautman Hidayət Heydərov Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Milli Gimnastika Arenası
    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вошли в состав сборной на ЧМ по дзюдо в Баку

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