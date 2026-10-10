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    Харазишвили и Шевченко одержали третьи подряд победы на Ханкендинском ультрамарафоне

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 14:03
    Харазишвили и Шевченко одержали третьи подряд победы на Ханкендинском ультрамарафоне

    Грузин Давид Харазишвили и украинка Олена Шевченко одержали третьи подряд победы на III Международном Ханкендинском ультрамарафоне.

    Как сообщает Report, об этом заявили в "Бакинском городском кольце".

    На третьем этапе участники преодолели 46,8 км, стартовав в Барде и финишировав в Агдаме.

    В мужском зачете представитель Литвы Андрей Егоров занял второе место, азербайджанский спортсмен Эльшад Насибов - третье.

    Среди женщин россиянка Лейла Абдинова финишировала второй, представительница Азербайджана Наталья Валлек - третьей.

    Харазишвили и Шевченко также становились победителями первых двух этапов ультрамарафона.

    В соревнованиях участвуют 97 спортсменов из шести стран. Общая протяженность маршрута составляет 192 км. Участники финишируют в Ханкенди.

    Ультрамарафон состоит из четырех этапов: Габала - Агдаш (52,5 км), Агдаш - Барда (63,5 км), Барда - Агдам (46,8 км) и Агдам - Ханкенди (29,2 км). Победителей каждого этапа награждают отдельно, а лучшие спортсмены по итогам всего ультрамарафона получат главные призы.

    Ханкендинский ультрамарафон впервые состоялся в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В забеге протяженностью 380 км участвовали 64 спортсмена из четырех стран.

    В 2025 году соревнование прошло по маршруту Габала - Ханкенди и объединило 81 атлета из шести стран.

    Ханкендинский ультрамарафон
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    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonunun üçüncü mərhələsinə yekun vurulub
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    Third stage of Khankandi Ultramarathon concludes
    44 - Tezliklə
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