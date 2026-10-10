Харазишвили и Шевченко одержали третьи подряд победы на Ханкендинском ультрамарафоне

Грузин Давид Харазишвили и украинка Олена Шевченко одержали третьи подряд победы на III Международном Ханкендинском ультрамарафоне.

Как сообщает Report, об этом заявили в "Бакинском городском кольце".

На третьем этапе участники преодолели 46,8 км, стартовав в Барде и финишировав в Агдаме.

В мужском зачете представитель Литвы Андрей Егоров занял второе место, азербайджанский спортсмен Эльшад Насибов - третье.

Среди женщин россиянка Лейла Абдинова финишировала второй, представительница Азербайджана Наталья Валлек - третьей.

Харазишвили и Шевченко также становились победителями первых двух этапов ультрамарафона.

В соревнованиях участвуют 97 спортсменов из шести стран. Общая протяженность маршрута составляет 192 км. Участники финишируют в Ханкенди.

Ультрамарафон состоит из четырех этапов: Габала - Агдаш (52,5 км), Агдаш - Барда (63,5 км), Барда - Агдам (46,8 км) и Агдам - Ханкенди (29,2 км). Победителей каждого этапа награждают отдельно, а лучшие спортсмены по итогам всего ультрамарафона получат главные призы.

Ханкендинский ультрамарафон впервые состоялся в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В забеге протяженностью 380 км участвовали 64 спортсмена из четырех стран.

В 2025 году соревнование прошло по маршруту Габала - Ханкенди и объединило 81 атлета из шести стран.