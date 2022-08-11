Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами

Эксклюзивное интервью командированному в Конью сотруднику Report трехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира и девятикратного чемпиона Европы, турецкого тяжелоатлета Халила Мутлу.

Эксклюзивное интервью командированному в Конью сотруднику Report трехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира и девятикратного чемпиона Европы, турецкого тяжелоатлета Халила Мутлу.

- Сейчас в Конье проводятся V Игры исламской солидарности. Ваши впечатления?

- Как вы знаете, предыдущее соревнование проводилось в Азербайджане. Я хотел тогда участвовать в этих играх, но по ряду причин не удалось. Так уж получилось, что на этот раз мы встретились в Турции. Не всегда же нам в Азербайджане видеться (смеется). Принимать соревнования для нас большая ответственность, а также гордость. А принимать спортсменов из такой страны, как ваша, отдельная честь. Лучшие на этих играх будут награждены, остальным же за их усилия воздадим аплодисментами.

- Сколько раз Вы бывали в Азербайджане?

- Много. Просто из-за пандемии в последнее время приезжал к вам не часто. Раньше же посещал Азербайджан 1-2 раза в год. По воле Всевышнего, планирую в ближайшие месяцы снова приехать к вам в страну.

- Во время пандемии Азербайджан боролся и с другим врагом. Как Вы восприняли эту 44-дневную Отечественную войну?

- Надо уважать территориальную целостность других стран. А если кто-то оккупировал чужие земли, то нужно понимать, что рано или поздно хозяева этих земель вернут их. Конечно, не хотелось бы, чтобы была война. Но я рад, что Азербайджан вернул свои земли и в итоге все завершилось хорошо.

– Где Вы сейчас работаете?

– У меня нет какой-то должности. Хотя формально я отошел от спорта, он всегда будет частью моей жизни. Сейчас я занимаюсь спортом только для себя, своего здоровья. Стараюсь привить молодежи любовь к спорту. И это одна из вещей в жизни, от которых я получаю наибольшее удовольствие.

– Тяжелая атлетика в последние годы испытывает большие трудности и была исключена из олимпийской программы...

- Причин тому много. К сожалению, в последнее время этот вид спорта столкнулся со многими проблемами, в том числе коррупцией на уровне международного руководства. Тот, кто сможет отстоять свое право в суде, будет оправдан. Те, кто не смогут оправдаться, понесут наказание. Основными принципами Олимпиады являются "высота", "скорость" и "сила". На олимпиадах принцип "силы" был представлен только тяжелой атлетикой. Мне интересно, какой вид спорта будет представлять "силу" после исключения тяжелой атлетики. Это предупреждение для нас. Я думаю, что тяжелая атлетика снова будет включена в олимпийскую программу. Если нынешнее руководство Международной федерации тяжелой атлетики не совершит прежних ошибок, полагаю, что в скором времени мы снова займем свое место на Олимпиаде.

- Что Вы скажете напоследок?

- Есть одно выражение вашего Великого лидера, ставшее крылатым - "Азербайджан и Турция - одна нация, два государства". Я очень люблю это выражение. Вы, наверное, видели, под какие восторженные аплодисменты прошла вчера, во время церемонии открытия Исламиады, делегация от Азербайджана. Словами этого не передать. Я тоже был в числе тех, кто аплодировал от души. Также я встретил здесь своего давнего дорогого друга, депутата Кямал бека (имеет в виду депутата ММ Кямала Джафарова - ред.), который прибыл в Турцию в составе делегации. Мы проговорили с ним много часов.