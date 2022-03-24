Гран-при ФИДЕ: Очередная ничья Мамедъярова

В столице Германии Берлине продолжается третий этап Гран-при ФИДЕ, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

В столице Германии Берлине продолжается третий этап Гран-при ФИДЕ, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, наш гроссмейстер выступает в группе В, где играет с Леньером Домингесом (США), Винсентом Кеймером (Германия) и Даниилом Дубовым (ФИДЕ). Соперники проведут партии в два круга и определят победителя группы, который продолжит борьбу в полуфинале.

Сегодня Мамедъяров встретился с Домингесом. Партия завершилась вничью.

Отметим, что серия Гран-при ФИДЕ включает в себя три старта, а каждый из участников может сыграть на двух. Два лучших гроссмейстера по итогам общего зачета получат путевку в турнир претендентов.