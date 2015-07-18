Гонщик "Формулы-1" Жюль Бьянки скончался в больнице

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Гонщик "Формулы-1", пилот команды "Маруся" француз Жюль Бьянки, серьезно пострадавший в результате прошлогодней аварии на Гран-при Японии, умер в больнице в Ницце.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится на странице фан-клуба гонщика в Facebook, где размещено заявление семьи Бьянки.

Пилот "Формулы-1" Жюль Бьянки, выступавший за команду "Маруся", попал в cерьезную аварию в октябре прошлого года. С тех пор он находился в больнице в тяжелом состоянии. Бьянки перенес несколько операций, однако существенных улучшений в его состоянии не было.

Жюль Бьянки выступал в "Формуле-1" с 2013 года. Лучшей его гонкой стал этап Гран-при в Монако в том же году. Тогда французский спортсмен финишировал на девятом месте, благодаря чему заработал два очка.