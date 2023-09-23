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"Большой шлем": Два азербайджанских дзюдоиста завоевали золотые медали

"Большой шлем": Два азербайджанских дзюдоиста завоевали золотые медали Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров (73 кг) одержал победу на проходящем в Баку турнире Большого шлема.
Индивидуальные
23 сентября 2023 г. 18:10
Большой шлем: Два азербайджанских дзюдоиста завоевали золотые медали

Еще один азербайджанский дзюдоист выиграл турнир "Большого шлема", который проходит в Баку.

Как передает Report, Зелим Цкаев выиграл финальный поединок в весовой категории до 81 кг.

Решающий поединок он выиграл у представителя Австрии Шамиля Борчашвили.

Ранее золотую медаль "Большого шлема" завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг).

17:21

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) одержал победу на проходящем в Баку турнире Большого шлема.

Как сообщает Report, 26-летний спортсмен в финале победил иппоном молдавского спортсмена Петра Пеливана.

Это пятая по счету в карьере Хидаята Гейдарова победа в турнире Большего шлема.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın iki cüdoçusu qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

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