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Генсек Федерации: Азербайджан намерен принять престижные турниры по фигурному катанию 

Генсек Федерации: Азербайджан намерен принять престижные турниры по фигурному катанию  Азербайджан намерен в будущем подавать заявки на проведение крупных международных турниров по фигурному катанию после увеличения количества ледовых арен в стране.
Индивидуальные
1 октября 2024 г. 18:23
Генсек Федерации: Азербайджан намерен принять престижные турниры по фигурному катанию 

Азербайджан намерен в будущем подавать заявки на проведение крупных международных турниров по фигурному катанию после увеличения количества ледовых арен в стране.

Об этом Report заявила генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова.

Она отметила, что новая ледовая арена в Баку соответствует всем стандартам и позволяет проводить крупные соревнования.

Представитель федерации раскрыла подробности предстоящего в 2025 году в Азербайджане этапа Гран-при по фигурному катанию.

"Процесс подготовки еще не начался. Подача заявки на проведение Гран-при в Азербайджане и принятие окончательного решения в условиях высокой конкуренции были длительным процессом. Нужно было подготовить необходимую документацию", - сказала Бадалова.

Этап Гран-при пройдет с 24-го по 27 сентября 2025 года в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку. В нем ожидается участие около 150 спортсменов из более чем 20 стран.

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Версия на азербайджанском языке AQİNF rəsmisi: "Azərbaycanda daha böyük turnirlərin keçirilməsi üçün müraciət edəcəyik"

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