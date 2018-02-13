Гендиректор Formula-1 Group: Мы намерены создать большую платформу, чтобы прославить Баку в мире

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Гран При Азербайджана Формула-1 в Баку в прошлом году были очень волнительными".

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор компании Formula-1 Group Чейз Керри в проходящей в Центре Гейдара Алиева конференции на тему "Польза стране от проведения крупномасштабных спортивных соревнований". Он отметил, что Формула-1 уникальное соревнование и постепенно будет иметь большое значение в мире: “Другие крупные соревнования проходят раз в 4 года, а Формула-1 проходит ежегодно. Спорт имеет большой потенциал. В этом году в соревновании мы постараемся увеличить азарт и качество. Мы бы хотели, чтобы каждое соревнование превращалось в недельный праздник, торжество. В таких городах как Монреаль, Милан, Баку мы хотим прочувствовать дух соревнований”.

Ч.Керри отметил, что они постараются прославить Баку в мире: "Это соревнование тысячи людей смотря вживую, миллионы – посредством СМИ. Мы нацелены разделить это волнение с большой аудиторией. Cоревнование в Баку транслировались в различных странах мира. Это важно, чтобы передать особенность каждого Гран При. Также важно донести до людей историю соревнования. Мы географически растем. Хотелось бы, перенести это соревнование и в другие места. Мы намерены создать большую платформу, чтобы прославить Баку в мире. Наше вещание нужно расширить, донести до большего количества людей. Посредством этой платформы весь мир может узнать Баку, посещать его. Престиж города растет. Мы должны гордиться организацией соревнования. Это сотрудничество для нас особенно. В будущем нацелены усовершенствовать соревнование. Мы с надеждой смотрим в будущее".